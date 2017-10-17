В Белокурихе устанавливают скульптурную группу "девушка и контрабас"

Скульптуру Der Kontrabass в честь одноименной пьесы Патрика Зюскинда устанавливают возле ресторана французской кухни "Мишель" в Белокурихе. 17 октября здесь поставили сам контрабас, а вскоре к нему "подсадят" каменую девушку.
Автором композиции стал местный скульптор Владимир Войчишин. Над этим творением автор трудился полтора месяца, хотя первоначально планировалось потратить на скульптуру около полугода. Скульптура изготовлена из восьмитонного мраморного камня.
Изначально планировалось сделать что-то на мотив чеховского "Романа с контрабасом", но потом Войчишин решил вдохновиться пьесой Зюскинда.
Композицию торжественно откроют 18 октября в 16.00.
Какие еще творения Владимира Вочишина украшают Алтай
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Гигантский байкерский топор на дороге в Белокуриху-2:
Пепелац из галактики "Кин-дза-дза" в Белокурихе-2:
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Гигантская ручка с чернильницей в Белокурихе:
Действующая водяная мельница в Белокурихе:
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И это далеко не полный список воплощенных идей скульптора.
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