В Белокурихе устанавливают скульптурную группу "девушка и контрабас"

В Белокурихе устанавливают скульптурную группу Der Kontrabass. Фото: предоставлено АО "Курорт Белокуриха". В Белокурихе устанавливают скульптурную группу Der Kontrabass. Фото: предоставлено АО "Курорт Белокуриха". В Белокурихе устанавливают скульптурную группу Der Kontrabass. Фото: предоставлено АО "Курорт Белокуриха". В Белокурихе устанавливают скульптурную группу Der Kontrabass. Фото: предоставлено АО "Курорт Белокуриха".

Автором композиции стал местный скульптор Владимир Войчишин. Над этим творением автор трудился полтора месяца, хотя первоначально планировалось потратить на скульптуру около полугода. Скульптура изготовлена из восьмитонного мраморного камня.

Изначально планировалось сделать что-то на мотив чеховского "Романа с контрабасом", но потом Войчишин решил вдохновиться пьесой Зюскинда.

Композицию торжественно откроют 18 октября в 16.00.

Какие еще творения Владимира Вочишина украшают Алтай

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И это далеко не полный список воплощенных идей скульптора.