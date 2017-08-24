В Белокурихе за несколько месяцев построят крупный стадион

Стадион в Белокурихе. Фото: Владимир Вайтиев. Стадион в Белокурихе. Фото: Владимир Вайтиев. Стадион в Белокурихе. Фото: Владимир Вайтиев. Стадион в Белокурихе. Фото: Владимир Вайтиев. Стадион в Белокурихе. Фото: Владимир Вайтиев. Стадион в Белокурихе. Фото: Владимир Вайтиев. Стадион в Белокурихе. Фото: Владимир Вайтиев.

По данным компании, в Белокурихе не хватает профессионального спортивного объекта. Площадка в центре города, которая выполняет функцию городского стадиона в последнее время не соответствует параметрам. В течение нескольких лет искали место для нового стадиона. Площадку нашли в жилом микрорайоне.

Сейчас эта земля принадлежит компании "Курорт Белокуриха". Но компания безвозмездно передаёт 5 га в собственность муниципалитета с условием, что здесь построят городской стадион. По планам он сможет вместить 10-15 тысяч зрителей. Возводить его будут поэтапно, по мере поступления финансирования.

Специалистами компании разработали предварительную документацию по расположению стадиона, необходимой инфраструктуры. К зимней олимпиаде малых городов края здесь возведут трибуны, проложат лыжню, подведут коммуникации и дорогу.

В середине сентября на месте будущего стадиона проведут ярмарку сельскохозяйственной продукции.