В Белокурихе за несколько месяцев построят крупный стадион

Компания "Курорт Белокуриха" передает землю администрации Белокурихи для строительства стадиона, сообщает пресс-служба сети санаториев. Сейчас на территории бывшего поселка Ульяновка находится чистое поле. Через полгода здесь появится городской стадион, на котором в феврале следующего года проведут зимнюю олимпиаду малых городов Алтайского края.
По данным компании, в Белокурихе не хватает профессионального спортивного объекта. Площадка в центре города, которая выполняет функцию городского стадиона в последнее время не соответствует параметрам. В течение нескольких лет искали место для нового стадиона. Площадку нашли в жилом микрорайоне.
Сейчас эта земля принадлежит компании "Курорт Белокуриха". Но компания безвозмездно передаёт 5 га в собственность муниципалитета с условием, что здесь построят городской стадион. По планам он сможет вместить 10-15 тысяч зрителей. Возводить его будут поэтапно, по мере поступления финансирования.
Специалистами компании разработали предварительную документацию по расположению стадиона, необходимой инфраструктуры. К зимней олимпиаде малых городов края здесь возведут трибуны, проложат лыжню, подведут коммуникации и дорогу.
В середине сентября на месте будущего стадиона проведут ярмарку сельскохозяйственной продукции.
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