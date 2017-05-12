Международный скандал: в Белом доме обвинили личного фотографа Лаврова в обмане

В США якобы не ожидали, что МИД РФ и российское агентство ТАСС будут публиковать снимки встречи Трампа, Лаврова и посла РФ в США Сергея Кисляком, снятые фоторепортером Александром Щербаком, который был представлен как личный фотограф министра иностранных дел России.

Фотографии встречи опубликовал ТАСС, а позже они появились в англоязычном твиттере российского МИД. Американские телеканалы были возмущены тем, что доступ на встречу предоставили только российским журналистам. Представители Белого дома считают, что их обманули, потому что пресса не должна была участвовать в таких мероприятиях.

Также в публичный доступ попал снимок с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Именно благодаря этой фотографии стало известно, что Трамп вообще встречался с российским послом. Ранее встречи с Кисляком уже обернулись отставками для нескольких чиновников администрации Трампа, которых обвинили в тайном сотрудничестве с Россией, пишет polit.ru.

Николай Злобин,

президент Center on Global Interests:

Американские журналисты этим недовольны, потому что теперь они должны использовать фотографии ТАСС. Щербак работал на ТАСС, он связан был договором. Поэтому американцы недовольны, особенно фотожурналисты Белого дома, потому что они потеряли и бизнес, и возможность просветиться, пропиариться. Но Трамп не любит журналистов, это очевидно, особенно главных американских изданий популярных. Поэтому, если есть возможность, он их прижимает. Они в ответ его очень не любят. Основные американские каналы, как известно, отказались распространять подготовленный Белым домом ролик об успехах Трампа. Это война между Белым домом и СМИ в США, она идет, иногда она затихает, иногда возобновляется с новой силой. Всю историю США, собственная говоря, эта война в холодной или горячей форме идет. Поэтому, да, сейчас любые детали воспринимаются как ответка, типа вы не разместили мой ролик и не дали его показать, хотя мы готовы были заплатить. Так говорит Белый дом. И в ответ не получите доступ на эту встречу.

Позднее Белый дом, комментируя ситуацию, заявил, что он не знал о том, что Щербак — сотрудник агентства. Службу протокола не проинформировали, что он является корреспондентом российского государственного агентства новостей. Щербак был представлен как личный фотограф Сергея Лаврова. А корреспондент CNN Джим Аскота уточняет, что представитель администрации, пожелавший остаться неназванным, сказал ему: "Они нас обманули", пишет bfm.ru.