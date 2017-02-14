В Белом доме заявили, что Трамп ждет от России возврата Крыма

Как заявил представитель Белого дома на брифинге, "Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым.

По словам Спайсера, Трамп также надеется наладить отношение с Россией, чего не удалось сделать предыдущей администрации.

В Киеве оперативно отреагировали на заявление представителя Белого дома. На своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко выразил одобрение названному желанию Трампа и заявил, что "Россия должна вернуть Крым Украине".

"Остановим российскую агрессию", — также прикрепил хэштег пресс-секретарь украинского лидера.

Добра заява речника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні. #StopRussianAggression https://t.co/xZnGjvVviQ — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 февраля 2017 г.

Сенатор, бывший глава кремлевского управления внутренней политики Олег Морозов призвал дождаться "более чётко сформулированных позиций" Трампа. "Фразы и выражения, которые мы слышим (от него), можно трактовать по-разному. Пока стороны не начнут всерьёз контактировать и обсуждать каждую проблему, так и будет неясно до конца, что именно каждая из них имеет в виду… Сейчас меньше всего стоит гадать, что это значит, нужно дождаться реального обсуждения всех этих вопросов уже в предметном порядке", — заявил РИА Новости парламентарий.

Ранее Шон Спайсер также заявлял, что США не намерены снимать антироссийские санкции по Крыму. Ограничения будут сняты только после возвращения полуострова в состав Украины.

Напомним, ранее группа членов Сената США внесла на рассмотрение палаты законопроект, который фактически обязывает Белый дом заручиться поддержкой Конгресса перед тем, как снять санкции с России. Поводом для этого должно служить прекращение Россией действий, якобы направленных на подрыв "мира и стабильности" на Украине, а также кибератак против США, которые Вашингтон бездоказательно приписывает РФ. У обеих палат Конгресса будет 120 дней на принятие решения по данному законопроекту.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, эти сенаторы следуют своим корыстным политическим интересам и не принимают в расчет положительного эффекта от нормализации отношений Москвы и Вашингтона.