В Белом доме заявили, что Трамп ждет от России возврата Крыма

1591
Сегодня, 08:22.
Политика

Новый президент США Дональд Трамп ждет от России возврат Крыма и участие в деэскалации конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Митинг в поддержку действий Владимира Путина по разрешению политического кризиса на Украине. Барнаул, 13 марта 2014 года.
Митинг в поддержку действий Владимира Путина по разрешению политического кризиса на Украине. Барнаул, 13 марта 2014 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как заявил представитель Белого дома на брифинге, "Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым.

По словам Спайсера, Трамп также надеется наладить отношение с Россией, чего не удалось сделать предыдущей администрации.

В Киеве оперативно отреагировали на заявление представителя Белого дома. На своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко выразил одобрение названному желанию Трампа и заявил, что "Россия должна вернуть Крым Украине".

"Остановим российскую агрессию", — также прикрепил хэштег пресс-секретарь украинского лидера.

Сенатор, бывший глава кремлевского управления внутренней политики Олег Морозов призвал дождаться "более чётко сформулированных позиций" Трампа. "Фразы и выражения, которые мы слышим (от него), можно трактовать по-разному. Пока стороны не начнут всерьёз контактировать и обсуждать каждую проблему, так и будет неясно до конца, что именно каждая из них имеет в виду… Сейчас меньше всего стоит гадать, что это значит, нужно дождаться реального обсуждения всех этих вопросов уже в предметном порядке", — заявил РИА Новости парламентарий.

Белый дом заявил, что санкции по Крыму снимут только после возвращения полуострова Украине

Ранее Шон Спайсер также заявлял, что США не намерены снимать антироссийские санкции по Крыму. Ограничения будут сняты только после возвращения полуострова в состав Украины.

Напомним, ранее группа членов Сената США внесла на рассмотрение палаты законопроект, который фактически обязывает Белый дом заручиться поддержкой Конгресса перед тем, как снять санкции с России. Поводом для этого должно служить прекращение Россией действий, якобы направленных на подрыв "мира и стабильности" на Украине, а также кибератак против США, которые Вашингтон бездоказательно приписывает РФ. У обеих палат Конгресса будет 120 дней на принятие решения по данному законопроекту.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, эти сенаторы следуют своим корыстным политическим интересам и не принимают в расчет положительного эффекта от нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...