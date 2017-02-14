В Белом доме заявили, что Трамп ждет от России возврата Крыма

Новый президент США Дональд Трамп ждет от России возврат Крыма и участие в деэскалации конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
Как заявил представитель Белого дома на брифинге, "Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым.
По словам Спайсера, Трамп также надеется наладить отношение с Россией, чего не удалось сделать предыдущей администрации.
В Киеве оперативно отреагировали на заявление представителя Белого дома. На своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко выразил одобрение названному желанию Трампа и заявил, что "Россия должна вернуть Крым Украине".
"Остановим российскую агрессию", — также прикрепил хэштег пресс-секретарь украинского лидера.
Добра заява речника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні. #StopRussianAggression https://t.co/xZnGjvVviQ— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 февраля 2017 г.
Сенатор, бывший глава кремлевского управления внутренней политики Олег Морозов призвал дождаться "более чётко сформулированных позиций" Трампа. "Фразы и выражения, которые мы слышим (от него), можно трактовать по-разному. Пока стороны не начнут всерьёз контактировать и обсуждать каждую проблему, так и будет неясно до конца, что именно каждая из них имеет в виду… Сейчас меньше всего стоит гадать, что это значит, нужно дождаться реального обсуждения всех этих вопросов уже в предметном порядке", — заявил РИА Новости парламентарий.
Ранее Шон Спайсер также заявлял, что США не намерены снимать антироссийские санкции по Крыму. Ограничения будут сняты только после возвращения полуострова в состав Украины.
Напомним, ранее группа членов Сената США внесла на рассмотрение палаты законопроект, который фактически обязывает Белый дом заручиться поддержкой Конгресса перед тем, как снять санкции с России. Поводом для этого должно служить прекращение Россией действий, якобы направленных на подрыв "мира и стабильности" на Украине, а также кибератак против США, которые Вашингтон бездоказательно приписывает РФ. У обеих палат Конгресса будет 120 дней на принятие решения по данному законопроекту.
По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, эти сенаторы следуют своим корыстным политическим интересам и не принимают в расчет положительного эффекта от нормализации отношений Москвы и Вашингтона.
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