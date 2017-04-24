В Бердске девушка-участковый с помощью приемов самбо скрутила душившего ее дебошира

В 21 апреля около 8 часов вечера пьяный бердчанин ломился в общежитии №62 на улице Маркса. Он разбил стекла в окнах на первом и втором этажах, а проникнув в здание, попытался выбить двери в жилых комнатах.

В этом общежитии находится опорный пункт участкового, которым здесь служит женщина. Она попыталась пресечь дебош, но пьяный парень напал на офицера полиции и стал ее душить. Нападавший с такой силой давил на горло участковому, что та чуть было не потеряла сознание. Также он хватал полицейского за руки и нецензурно ей угрожал.

Женщина применила против нападавшего прием боевого самбо и нейтрализовала дебошира. Позже с помощью жильцов общежития ей удалось заковать пьяного в наручники и увести в опорный пункт.

Однако там буян начал крушить и переворачивать мебель.

Вызванный участковым наряд ППС увез дебошира в горотдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Арестованному грозит до 10 лет лишения свободы.