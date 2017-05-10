В Бийске бывший полицейский незаконно организовывал азартные игры

Бывший полицейский-водитель одной из дежурных частей Бийска незаконно организовывал азартные игры в городе, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, в период августа по декабрь 2015 года мужчина незаконно проводил в двух точках Бийска нелегальные азартные игры под видом внебиржевой деятельности с финансовыми инструментами (бинарными опционами). Деньги от игроков он получал в обмен на электронные баллы, которые давали доступ к участию в азартной игре. Их проводили с использованием игрового оборудования, информационно–телекоммуникационных сетей и программ, установленных в терминалах. Бывший полицейский лично руководил и контролировал игровую деятельность и получал от нее незаконный доход.
В настоящее время проводятся процессуальные действия, которые позволят завершить расследование уголовного дела по факту преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").
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