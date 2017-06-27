В Бийске более 4 тысяч людей покинули опасные дома

На прошлой неделе состоялось очередное вручение ключей от 10 квартир в новом доме на улице Прибыткова, 10/2. В этом доме для переселенцев купили 150 квартир.

Всего за 2016-2017 годы предусмотрено расселение почти 1,5 тысячи квартир в аварийных домах. Полностью из них уже расселено 270. Еще столько же расселят до середины июля. Оставшиеся - до осени.

Справка

За пять лет на расселение аварийных домов в Бийске направлено 2 млрд. 958 млн. рублей, из которых федеральные средства Фонда содействия реформированию ЖКХ составили 1 млрд. 875 млн. рублей, а из краевого и местного бюджетов направлено более 1 млрд. рублей. Всего с 2013 по 2017 год по краевой программе в наукограде подлежат расселению 368 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В них проживали более 7 тысяч граждан, для которых исключительно в новостройках приобретено свыше 2,7 тысячи квартир общей площадью 98 тысяч кв. метров.