В Бийске более 4 тысяч людей покинули опасные дома

Более четырех тысяч жителей Бийска переехали из аварийных домов. По информации регионального минстройтранса, расселение идет в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы".
На прошлой неделе состоялось очередное вручение ключей от 10 квартир в новом доме на улице Прибыткова, 10/2. В этом доме для переселенцев купили 150 квартир.
Всего за 2016-2017 годы предусмотрено расселение почти 1,5 тысячи квартир в аварийных домах. Полностью из них уже расселено 270. Еще столько же расселят до середины июля. Оставшиеся - до осени.
Справка
За пять лет на расселение аварийных домов в Бийске направлено 2 млрд. 958 млн. рублей, из которых федеральные средства Фонда содействия реформированию ЖКХ составили 1 млрд. 875 млн. рублей, а из краевого и местного бюджетов направлено более 1 млрд. рублей. Всего с 2013 по 2017 год по краевой программе в наукограде подлежат расселению 368 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В них проживали более 7 тысяч граждан, для которых исключительно в новостройках приобретено свыше 2,7 тысячи квартир общей площадью 98 тысяч кв. метров.
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