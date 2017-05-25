В Бийске больше двух недель ищут 33-летнюю женщину

Поисковый отряд "Лиза Алерт" ищет пропавшую в Бийске 33-летнюю Борило Елену Александровну. Женщина ушла из дома днём 10 мая и до сих пор не вернулась.

Борило Елена Александровна Приметы: На вид 30-35 лет;

рост 160 см;

телосложение худощавое;

волосы русые, уши оттопырены; Была одета: красная куртка;

синие джинсы;

голубые кросовки. О местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).