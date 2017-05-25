В Бийске больше двух недель ищут 33-летнюю женщину

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" ищет пропавшую в Бийске 33-летнюю Борило Елену Александровну. Женщина ушла из дома днём 10 мая и до сих пор не вернулась.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Борило Елена Александровна.
Борило Елена Александровна
Приметы:

  • На вид 30-35 лет;
  • рост 160 см;
  • телосложение худощавое;
  • волосы русые, уши оттопырены;

Была одета:

  • красная куртка;
  • синие джинсы;
  • голубые кросовки.

О местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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