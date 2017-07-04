В Бийске будут судить предпринимателя, остановка которого убила пенсионерку

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бийского предпринимателя, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Остановочный павильон, принадлежащий обвиняемому, стал причиной гибели пенсионерки во время урагана.
По данным следствия, собственник остановочного павильона не проводил его техническое обслуживание и периодические осмотры, не ремонтировал, а также стал сдавать павильон в аренду юридическим лицам, оказывающим рекламные услуги.
Днем 4 октября 2015 года в результате допущенных нарушений павильон, который был закреплен ненадлежащим образом, под действием сильного ветра упал на проходящую мимо 66-летнюю женщину. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в автомобиле "скорой помощи".
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу.
Остановочный павильон, который упал и повлек за собой смерть бийчанки, расположен на участке, принадлежавшем ООО "Сударь".
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