В Бийске будут судить предпринимателя, остановка которого убила пенсионерку

По данным следствия, собственник остановочного павильона не проводил его техническое обслуживание и периодические осмотры, не ремонтировал, а также стал сдавать павильон в аренду юридическим лицам, оказывающим рекламные услуги.

Днем 4 октября 2015 года в результате допущенных нарушений павильон, который был закреплен ненадлежащим образом, под действием сильного ветра упал на проходящую мимо 66-летнюю женщину. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в автомобиле "скорой помощи".

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу.

Остановочный павильон, который упал и повлек за собой смерть бийчанки, расположен на участке, принадлежавшем ООО "Сударь".