В Бийске и под Барнаулом выпала снежнаяя крупа

Снежная крупа выпала в Бобровке. 29 сентября 2017 года. Фото: Алексей Коваленко vk.com/barneos22. Снежная крупа выпала в Бобровке. 29 сентября 2017 года. Фото: Алексей Коваленко vk.com/barneos22. Снежная крупа выпала в Бийске. 29 сентября 2017 года. Фото: Ангелина Черепанова vk.com/biysk_all. Снежная крупа выпала в Бийске. 29 сентября 2017 года. Фото: Ангелина Черепанова vk.com/biysk_all. Снежная крупа выпала в Бийске. 29 сентября 2017 года. Фото: Ангелина Черепанова vk.com/biysk_all. Снежная крупа выпала в Бийске. 29 сентября 2017 года. Фото: Ангелина Черепанова vk.com/biysk_all. Снежная крупа выпала в Бийске. 29 сентября 2017 года. Фото: Евгений Жаров vk.com/biysk_all.

А как пишут в паблике "Типичный Бийск", замерзшие осадки лились с неба полчаса.

А тем временем в южных районах Алтайского края в пятницу с утра шел снег.

Справка

Снежная крупа — твёрдые осадки ливневого характера, выпадающие из кучево-дождевых облаков при температуре близкой к 0 градусам, и имеющие вид непрозрачных белых хрупких крупинок белого или матового цвета диаметром 2—5 мм. Форма коническая или неправильная округлая. Нередко предшествуют ливневому снегу или выпадают вместе с ним.