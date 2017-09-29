В Бийске и под Барнаулом выпала снежнаяя крупа

Пользователи соцсетей делятся снимками снежной крупы, выпавшей 29 сентября в Бийске и под Барнаулом в селе Бобровка. Об этом рассказывают очевидцы в сообществе Barnaul22.
Снежная крупа выпала в Бобровке. 29 сентября 2017 года. Фото: Алексей Коваленко vk.com/barneos22.
Снежная крупа выпала в Бобровке. 29 сентября 2017 года. Фото: Алексей Коваленко vk.com/barneos22.
Снежная крупа выпала в Бийске. 29 сентября 2017 года. Фото: Ангелина Черепанова vk.com/biysk_all.
Снежная крупа выпала в Бийске. 29 сентября 2017 года. Фото: Ангелина Черепанова vk.com/biysk_all.
Снежная крупа выпала в Бийске. 29 сентября 2017 года. Фото: Ангелина Черепанова vk.com/biysk_all.
Снежная крупа выпала в Бийске. 29 сентября 2017 года. Фото: Ангелина Черепанова vk.com/biysk_all.
Снежная крупа выпала в Бийске. 29 сентября 2017 года. Фото: Евгений Жаров vk.com/biysk_all.
А как пишут в паблике "Типичный Бийск", замерзшие осадки лились с неба полчаса.
А тем временем в южных районах Алтайского края в пятницу с утра шел снег.
Справка
Снежная крупа — твёрдые осадки ливневого характера, выпадающие из кучево-дождевых облаков при температуре близкой к 0 градусам, и имеющие вид непрозрачных белых хрупких крупинок белого или матового цвета диаметром 2—5 мм. Форма коническая или неправильная округлая. Нередко предшествуют ливневому снегу или выпадают вместе с ним.
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