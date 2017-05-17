В Бийске молодой парень средь бела дня цинично ограбил пенсионерку прямо на улице

В Бийске с шеи 63-летней жительницы города 20-летний парень сорвал золотую цепочку с крестом и кулоном. Грабеж произошел на улице в светлое время суток.
Женщина успела разглядеть нападавшего и сообщила его приметы в полицию. Наряд патрульно-постовой службы, дежуривший в районе железнодорожного вокзала вскоре обнаружил подходящего по приметам парня. Когда его доставили в отдел, потерпевшая опознала в молодом человеке грабителя, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
При себе у этого ранее судимого бийчанина оказался только крестик пенсионерки. Цепочку и кулон он успел сдать в ближайший ювелирный магазин.
По статье о грабеже возбуждено уголовное дело.
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