В Бийске молодой парень средь бела дня цинично ограбил пенсионерку прямо на улице

Женщина успела разглядеть нападавшего и сообщила его приметы в полицию. Наряд патрульно-постовой службы, дежуривший в районе железнодорожного вокзала вскоре обнаружил подходящего по приметам парня. Когда его доставили в отдел, потерпевшая опознала в молодом человеке грабителя, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

При себе у этого ранее судимого бийчанина оказался только крестик пенсионерки. Цепочку и кулон он успел сдать в ближайший ювелирный магазин.

По статье о грабеже возбуждено уголовное дело.