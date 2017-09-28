В Бийске обнаружили аномально больших тараканов

Житель Бийска нашел в Приобском районе города неизвестных насекомых. Сообщение об этом разместили в группе "Инцидент Бийск".
В Бийске нашли неизвестных насекомых. Фото: Роман Садиев в vk.com/incident_22.
В Бийске нашли неизвестных насекомых. Фото: Роман Садиев в vk.com/incident_22.
В Бийске нашли неизвестных насекомых. Фото: Роман Садиев в vk.com/incident_22.
В Бийске нашли неизвестных насекомых. Фото: Роман Садиев в vk.com/incident_22.
В Бийске нашли неизвестных насекомых. Фото: Роман Садиев в vk.com/incident_22.
В комментариях пользователи выдвигали версии, что это клоп, мокрица или еще неисследованный вид таракана. Роман Яковлев, профессор АлтГУ, объяснил altapress.ru, что это за насекомое.
Роман Яковлев,
доктор биологических наук, профессор кафедры экологии АлтГУ :
Скорее всего, это один из видов кубинских тараканов, которых держат в культуре, либо как декоративных домашних насекомых, либо для корма амфибий и рептилий. Неизвестно, почему они оказались на улице в Бийске. Может быть, кто-то выбросил. Никакой угрозы для человека данный вид не представляет.
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