В Бийске обнаружили аномально больших тараканов

Скорее всего, это один из видов кубинских тараканов, которых держат в культуре, либо как декоративных домашних насекомых, либо для корма амфибий и рептилий. Неизвестно, почему они оказались на улице в Бийске. Может быть, кто-то выбросил. Никакой угрозы для человека данный вид не представляет.