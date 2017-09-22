Недовольный бийский пассажир разбил камнем стекло автобуса

42-летнего бийчанина будут судить за то, что он разбил камнем лобовое стекло маршрутного автобуса, сообщает МВД Бийска.
По данным полиции, мужчину высадили из автобуса №102, потому что он отказался платить за проезд. Это возмутило мужчину и он бросил увесистый камень в лобовое стекло автобуса.
Мужчине предъявили обвинение в вандализме, теперь ему грозит либо штраф до 40 тысяч рублей, либо арест на строк до трех месяцев.
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