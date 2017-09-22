Недовольный бийский пассажир разбил камнем стекло автобуса

По данным полиции, мужчину высадили из автобуса №102, потому что он отказался платить за проезд. Это возмутило мужчину и он бросил увесистый камень в лобовое стекло автобуса.

Мужчине предъявили обвинение в вандализме, теперь ему грозит либо штраф до 40 тысяч рублей, либо арест на строк до трех месяцев.