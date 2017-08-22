Невнимательная автоледи снесла пешехода на переходе в Бийске

Toyota Camry под управлением девушки-водителя сбила на пешеходном переходе мужчину лет тридцати. Пешеход двигался по улице Декабристов, когда дама поворачивала с улицы Социалистической. После столкновения горожанин перелетел через крышу авто.

После ДТП мужчина некоторое время лежал на спине, отвечая на вопросы собравшихся рядом прохожих, что с ним все нормально. Затем ему помогли подняться. И хотя видимых повреждений у него не было, в таких ситуациях люди, находясь в шоковом состоянии, могут сразу не почувствовать все последствия удара.

"Бийский рабочий" пишет, что этот перекресток далеко не самый оживленный в городе и обзор для водителей в этом месте хороший.