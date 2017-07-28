В Бийске спасатели искали утонувшую голую женщину, которая была в гостях у подруги

По данным издания, компания людей отдыхала на берегу реки. Одна из отдыхающих, 40-летняя женщина, пошла нагишом охладиться в воду. Чуть позже ее муж услышал крик, увидел брызги. Он и его товарищ бросились спасать утопающую бийчанку. Проплыв несколько десятков метров, потеряли её из виду.

Сразу же позвонили в полицию и в экстренные службы. Спасатели приступили к поисковым мероприятиям. Спустились на два километра ниже по течению реки, но тело не обнаружили. Как позже выяснилось, голая женщина проплыла несколько километров по реке, вышла на берег в городе и отправилась в гости к своей подруге. Телефона, чтобы сразу позвонить мужу, у нее при себе не было.