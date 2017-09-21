В Бийске 4 пожарные машины тушили горевшую парикмахерскую

Пожар в парикмахерской в Бийске. 20 сентября 2017 года. Фото: vk.com/incident_22. Пожар в парикмахерской в Бийске. 20 сентября 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в парикмахерской в Бийске. 20 сентября 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.

По сообщению очевидцев в сообществе "Инцидент Бийск", огнем было объято помещение в доме № 226, здесь по данным 2Gis, располагается парикмахерская "Людмила".

Как пишет пресс-служба краевого управления МЧС, на тушение огня были отправлены девять сотрудников на четырех автомобилях. Пожар удалось ликвидировать в 22.20.