Фотофакт. В Бийске при обрушении лестницы в подъезде пострадала пенсионерка

Днем в Бийске в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Льнокомбинат, 16/2 обрушился лестничный марш, ведущий на первый этаж. Пострадала 70-летняя пенсионерка.
Женщина упала в подвал и получила ушибы, ей оказали медицинскую помощь.
По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствию предстоит выяснить причины обрушения и дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за надлежащую эксплуатацию многоквартирного жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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