Фотофакт. В Бийске при обрушении лестницы в подъезде пострадала пенсионерка

Женщина упала в подвал и получила ушибы, ей оказали медицинскую помощь.

По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствию предстоит выяснить причины обрушения и дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за надлежащую эксплуатацию многоквартирного жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.