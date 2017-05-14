В Бийске пьяный мужчина обстрелял автомобиль Росгвардии

Как сообщает телеканал "Наши новости", экипаж вневедомственной охраны находился на патрулировании, когда в лобовое стекло попала пуля. Следующая пуля вошла в боковую дверь.

Гвардейцы выбежали из автомобиля и увидели, что стрельбу вел мужчина с 4 этажа жилого дома. Сотрудники охраны поднялись к нему в квартиру, он без сопротивления открыл дверь. Стрелок был сильно пьян и заявил, что выстрелил без злого умысла. Якобы в стволе его пневматического оружия застряла пулька, поэтому он пальнул в воздух.

Мужчину доставили в полицию для разбирательства. У стрелка изъяли пневматический пистолет.