Дикий зверь забрел на бийское предприятие и вызвал переполох

На кадрах ролика видно, что барсук пытался сделать подкоп, чтобы покинуть территорию предприятия. Но у него не получилось, поэтому он прятался в кустах.

Сотрудники предприятия обратились в передвижной зоопарк, который сейчас находится в Бийске. Однако там сказали, что это не их барсук. После этого рабочие вызвали полицейских. Однако к их приезду барсук смог найти лазейку и убежал.