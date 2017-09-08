Дикий зверь забрел на бийское предприятие и вызвал переполох

На территорию одного из предприятий Бийска забрел барсук. Зверь вел себя агрессивно, сообщают очевидцы. Животное не успели поймать, и оно убежало, сообщает "Бийский рабочий".
На кадрах ролика видно, что барсук пытался сделать подкоп, чтобы покинуть территорию предприятия. Но у него не получилось, поэтому он прятался в кустах.
Сотрудники предприятия обратились в передвижной зоопарк, который сейчас находится в Бийске. Однако там сказали, что это не их барсук. После этого рабочие вызвали полицейских. Однако к их приезду барсук смог найти лазейку и убежал.
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