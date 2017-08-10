На Алтае разыскивают мужчину за попытку изнасилования

Бийские полицейские разыскивают мужчину за попытку изнасилования. Ориентировку с фотороботом подозреваемого распространили в городе, сообщили в паблике "Инцидент Бийск".
В полиции обратили особое внимание на то, что речи о серии изнасилований в городе не идет. Разыскиваемый не является маньяком.
Приметы предполагаемого насильника: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, спортивного телосложения, волосы темно-русые средней длины.
Был одет в светлую футболку, темные штаны, темные ботинки.
Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 02.
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