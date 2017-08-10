На Алтае разыскивают мужчину за попытку изнасилования

В полиции обратили особое внимание на то, что речи о серии изнасилований в городе не идет. Разыскиваемый не является маньяком.

Ориентировка на насильника.

Приметы предполагаемого насильника: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, спортивного телосложения, волосы темно-русые средней длины.

Был одет в светлую футболку, темные штаны, темные ботинки.

Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 02.