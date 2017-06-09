В Бийске скончалась пенсионерка, которая упала в яму с кипятком

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Происшествия

В Бийске скончалась 70-летняя женщина, которая обварилась после падения в теплотрассу. СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В Бийске пенсионерка провалилась в обрушившуюся теплотрассу и получила ожоги. 30 мая 2017 года.
В Бийске пенсионерка провалилась в обрушившуюся теплотрассу и получила ожоги. 30 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.

Напомним, утром 30 мая 2017 года около одного из домов Бийска на улице Мерлина из-за прорыва подземной теплотрассы, расположенной в трех метрах от проезжей части произошло обрушение грунта. В образовавшийся ров провалилась пожилая женщина, проходившая мимо. Выбраться пострадавшей помогли прохожие, которые вызвали медицинскую помощь.

Через несколько дней от обширных ожогов тела женщина скончалась в медицинском учреждении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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