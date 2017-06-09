В Бийске скончалась пенсионерка, которая упала в яму с кипятком

В Бийске скончалась 70-летняя женщина, которая обварилась после падения в теплотрассу. СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Напомним, утром 30 мая 2017 года около одного из домов Бийска на улице Мерлина из-за прорыва подземной теплотрассы, расположенной в трех метрах от проезжей части произошло обрушение грунта. В образовавшийся ров провалилась пожилая женщина, проходившая мимо. Выбраться пострадавшей помогли прохожие, которые вызвали медицинскую помощь.
Через несколько дней от обширных ожогов тела женщина скончалась в медицинском учреждении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.