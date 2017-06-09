В Бийске скончалась пенсионерка, которая упала в яму с кипятком

Напомним, утром 30 мая 2017 года около одного из домов Бийска на улице Мерлина из-за прорыва подземной теплотрассы, расположенной в трех метрах от проезжей части произошло обрушение грунта. В образовавшийся ров провалилась пожилая женщина, проходившая мимо. Выбраться пострадавшей помогли прохожие, которые вызвали медицинскую помощь.

Через несколько дней от обширных ожогов тела женщина скончалась в медицинском учреждении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.