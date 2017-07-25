В Бийске сотрудница банка похитила со счета пенсионера 260 тысяч рублей

В Бийске осудили сотрудницу банка, которая воспользовалась своим служебным положением и перевела со счета 86-летнего пенсионера 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным помощника прокурора Бийска Татьяны Лысенко, в марте 2016 года осужденная просматривала информацию о счетах и вкладах в программе АС "Филиал Сбербанк". Там женщина увидела, что на счете 86-летнего жителя Бийска лежит крупная сумма денег. Она оформила банковскую карту Маэстро Моментум на имя потерпевшего и перевела со счета-вклада 260 тыс. рублей. Затем она сняла их через банкомат и потратила на собственные нужды.
Свою вину женщина признала и пояснила, что преступление совершила из-за тяжелых жизненных обстоятельств — она оформила на себя несколько кредитов, но не смогла выплачивать их, поскольку у нее есть дети и нет финансовой поддержки мужа.
"Сбербанк" вернул деньги потерпевшему, а с бывшей сотрудницей заключил мировое соглашение о предоставлении рассрочки в возмещении ущерба. Суд назначил женщине два года лишения свободы условно.
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