В Бийске у выпускника детского дома похитили больше миллиона рублей

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Бийска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, летом 2015 года выпускник детского дома решил похитить денежные средства у одного из таких же выпускников соцвыплату, которая выдается, когда дети отправляются в "свободное плавание". С этой целью он познакомился с несовершеннолетним парнем, проживавшим в другом районе. Войдя в доверие юноши, он предложил ему помощь в приобретении дома и обустройстве на территории Бийска. Обвиняемый, воспользовавшись благосклонностью со стороны потерпевшего, обеспечил себе доступ ко всем его банковским счетам, на которых находились целевые денежные средства, и в течение нескольких недель снимал деньги через различные банкоматы.
В результате мошеннических действий у парня исчезла сумма в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Этими деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.
Суд заключил молодого человека под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.