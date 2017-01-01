В Бийске у выпускника детского дома похитили больше миллиона рублей

По версии следствия, летом 2015 года выпускник детского дома решил похитить денежные средства у одного из таких же выпускников соцвыплату, которая выдается, когда дети отправляются в "свободное плавание". С этой целью он познакомился с несовершеннолетним парнем, проживавшим в другом районе. Войдя в доверие юноши, он предложил ему помощь в приобретении дома и обустройстве на территории Бийска. Обвиняемый, воспользовавшись благосклонностью со стороны потерпевшего, обеспечил себе доступ ко всем его банковским счетам, на которых находились целевые денежные средства, и в течение нескольких недель снимал деньги через различные банкоматы.

В результате мошеннических действий у парня исчезла сумма в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Этими деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Суд заключил молодого человека под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.