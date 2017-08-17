В Бийске установят бюсты Пушкину и Жаркову

Для начала вспомним, что именно Жаркову Бийск обязан своим статусом наукограда. Этой его инициативе уже более 16 лет. Из-под крыла Александра Жаркова вышло немало предприятий, которые сегодня представляют современную промышленность города. Безусловно, этот человек достоин того, чтобы его помнили. Но как он сам оценил бы инициативу установить бюст?

Сегодня в созданном при его активном участии наукограде оптимизируется библиотечная система, клубы. Есть информация, что грядет оптимизация спортивной отрасли. Что говорить, даже фонари вечером не горят — денег у города нет.

Частная инициатива и пожертвование денег на бюст Жаркова – это благородный порыв. Но именно порыв. А на содержание в порядке, благоустройство ежегодно нужны будут средства. В бюджете их нет. К тому же принимая решение об установке бюстов нужно сразу решать, у кого они будут на балансе и кто будет содержать их в порядке.

Давайте принимать решение, которое одобрил бы сам Александр Сергеевич. Я считаю, что сейчас самой лучшей памятью об этом уникальном человеке станет работа на благо города!