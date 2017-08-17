В Бийске установят бюсты Пушкину и Жаркову

На последней сессии Бийской гордумы депутаты приняли решение установить в наукограде памятники двум Александрам Сергеевичам - поэту Пушкину и умершему недавно многолетнему руководителю ФНПЦ "Алтай" Жаркову.
Бюст Жаркову поставят возле предприятия, которым он руководил долгие годы. А бюст Пушкину по инициативе бийского отделения "Демидовского фонда" установил возле драматического театра. В городе уже есть памятник Александру Пушкину, он установлен в парке предприятия "Сибприбормаш".
Накануне голосования "Бийский рабочий" спросил горожан, как они относятся к этой инициативе. Мнения оказались противоречивыми.
Нина Полежаева,
директор Бийского лицея-интерната:
Поддерживаю инициативу установки бюста Александра Сергеевича Жаркова, считаю, что память об этом человеке необходимо сохранить. Александр Сергеевич много сделал для города, а уж если говорить о нашем лицее, то своим появлением он обязан таким людям, как Александр Сергеевич Жарков и Геннадий Викторович Сакович. На протяжении многих лет Александр Сергеевич был попечителем Бийского лицея-интерната. Поэтому, конечно, мое мнение по поводу бюста только положительное.
Что касается инициативы установки бюста Пушкина, то мне сложно сказать, как великий поэт связан с Бийском… Но в любом случае все мы понимаем, что Александр Сергеевич Пушкин — это наше национальное достояние, это поэт номер один в России.
Екатерина Кертель,
маркетолог рекламного агентства:
Я девушка молодая, кто такой Пушкин знаю — в школе проходили. А кто такой Александр Жарков — не в курсе. Поэтому не понимаю, зачем нужен памятник. Да и с точки зрения рыночных отношений, всякие памятники – это новые убытки. А бюджет Бийска, как говорят по телевидению и пишут в газетах, и так пребывает в большом дефиците. Повсюду идут сокращения, люди работу найти не могут, а тут – памятники. Большинство простых бийчан, думаю, этой инициативы не поймет.
Наталья Шарабарина,
заведующая литературной частью Бийского драмтеатра:
Очень положительно отношусь к такой инициативе. Тем более памятник Пушкину планируется поставить на нашей театральной аллее, он, безусловно, украсит аллею, может быть, здесь будут собираться поэты, устраивать поэтические чтения. Естественно, и театр будет в этом участвовать. Это будет красивое, духовное место в городе.
По поводу памятника Жаркову скажу так: я отношусь к этому с пониманием. Жарков Александр Сергеевич — человек очень достойный, игравший важную роль в развитии производства, науки и города. Можно привести в пример наш театр: в конце 1990-х годов здесь проводилась реконструкция, было очень много проблем. Конечно, огромную помощь оказывал город, администрация под руководством Геннадия Григорьевича Карпушкина. А также свой вклад внесли и другие влиятельные люди, в том числе и Александр Сергеевич. Он помогал нам и в другие времена — мы часто обращались к нему за поддержкой творческих проектов, за помощью в проведении фестивалей, и он нам никогда не отказывал. Поэтому к идее установить памятник я отношусь также положительно.
Андрей Абрамов,
депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания:
Для начала вспомним, что именно Жаркову Бийск обязан своим статусом наукограда. Этой его инициативе уже более 16 лет. Из-под крыла Александра Жаркова вышло немало предприятий, которые сегодня представляют современную промышленность города. Безусловно, этот человек достоин того, чтобы его помнили. Но как он сам оценил бы инициативу установить бюст?
Сегодня в созданном при его активном участии наукограде оптимизируется библиотечная система, клубы. Есть информация, что грядет оптимизация спортивной отрасли. Что говорить, даже фонари вечером не горят — денег у города нет.
Частная инициатива и пожертвование денег на бюст Жаркова – это благородный порыв. Но именно порыв. А на содержание в порядке, благоустройство ежегодно нужны будут средства. В бюджете их нет. К тому же принимая решение об установке бюстов нужно сразу решать, у кого они будут на балансе и кто будет содержать их в порядке.
Давайте принимать решение, которое одобрил бы сам Александр Сергеевич. Я считаю, что сейчас самой лучшей памятью об этом уникальном человеке станет работа на благо города!
Борис Гранкин,
директор спорткомплекса "Заря":
Я лично знал Александра Сергеевича Жаркова, иногда обращался к нему по работе. Считаю, что он много хорошего сделал и для нашего спортивного комплекса, и для города, и для края, и (учитывая специфику его работы) для страны. Поэтому идею увековечить его память в городе поддерживаю, безусловно.
Хорошо отношусь и к идее установки памятника Пушкину. Почему бы и нет? Тем более что это делается за счет общественной организации. Думаю, памятник вызовет интерес у нашей молодежи, да и всем горожанам будет напоминать о том, что Россия — страна великой культуры, а Бийск — частичка этой культуры.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.