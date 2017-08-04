В Бийске в пожаре погибли женщина и ребенок

Как altapress.ru сообщили в единой диспетчерской службе Бийска, в пожаре погибли женщина и ребенок. Очевидцы в сообществе "Типичный Бийск" утверждают, что погибшие — бабушка и внучка. Ребенку было 3 года. Обстоятельства произошедшего выясняются, других данных пока нет.

Очевидцы пишут, что горело два дома.