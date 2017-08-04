В Бийске в пожаре погибли женщина и ребенок

В Бийске в районе "Ленты" произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Бийск".
Как altapress.ru сообщили в единой диспетчерской службе Бийска, в пожаре погибли женщина и ребенок. Очевидцы в сообществе "Типичный Бийск" утверждают, что погибшие — бабушка и внучка. Ребенку было 3 года. Обстоятельства произошедшего выясняются, других данных пока нет.
Очевидцы пишут, что горело два дома.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.