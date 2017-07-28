В Бийске два дня подряд горело здание бывшего военного госпиталя

Первый раз заброшенное здание горело в минувшее воскресенье, 23 июля. На момент прибытия пожарных горела часть крыши. Общая площадь возгорания — 120 кв. м. В результате были повреждены кровля и перекрытия бывшего госпиталя.

Второй раз историческое здание загорелось в понедельник, 24 июля. На этот раз в заброшенном госпитале загорелся мусор. Причины пока устанавливаются. Предварительная версия — поджег, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Пострадавших и погибших в обоих случаях не было.

Это здание построил купец Михаил Клевцов в 1890 году. Вначале здесь располагался самый первый дорогой магазин города. После революции владелец сдал свой пассаж под Алтайский народный университет. В военные годы в здании разместили эвакогоспиталь. По окончании войны вплоть до 2000-х годов в бывшем купеческом особняке располагался госпиталь министерства обороны.

С 2005 года администрация города Бийска и депутатский корпус пытались решить судьбу здания военного госпиталя, однако до сих пор оно никак не эксплуатируется.