В Бийске два дня подряд горело здание бывшего военного госпиталя

За два дня в Бийске в одном и том же здании дважды произошел пожар. 23 и 24 июля горело здание бывшего военного госпиталя по улице Льва Толстого, 119, пишет "Бийский рабочий".
Первый раз заброшенное здание горело в минувшее воскресенье, 23 июля. На момент прибытия пожарных горела часть крыши. Общая площадь возгорания — 120 кв. м. В результате были повреждены кровля и перекрытия бывшего госпиталя.
Второй раз историческое здание загорелось в понедельник, 24 июля. На этот раз в заброшенном госпитале загорелся мусор. Причины пока устанавливаются. Предварительная версия — поджег, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
Пострадавших и погибших в обоих случаях не было.
Это здание построил купец Михаил Клевцов в 1890 году. Вначале здесь располагался самый первый дорогой магазин города. После революции владелец сдал свой пассаж под Алтайский народный университет. В военные годы в здании разместили эвакогоспиталь. По окончании войны вплоть до 2000-х годов в бывшем купеческом особняке располагался госпиталь министерства обороны.
С 2005 года администрация города Бийска и депутатский корпус пытались решить судьбу здания военного госпиталя, однако до сих пор оно никак не эксплуатируется.
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