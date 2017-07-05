В Бийском районе строят две новые дороги за 63 миллиона

В рамках программы развития сельских территорий в Бийском районе строят две новые дороги. Они ведут к хозяйству "Промышленное" и молочному заводу "Сростинский". Работы совершают в рамках программы по развитию сельских территорий.
На строительство первой дороги было выделено больше 23 млн. рублей. Ее длина должна составить около 1,3 км. Минстройтранс сообщает, что работы планируют завершить до конца сентября. На всём участке дороги установят пять труб для отхода талых вод, а для безопасности движения сделают барьерное ограждение.
Сергей Ветров,
директор племенного комплекса "Промышленное":
"Там, где сейчас идет строительство новой дороги, была полевая дорога. Проехать зимой или во время распутицы было невозможно. Приходилось ехать через село Старая Чемровка, что создавало неудобства".
Параллельно ведется строительство второй дороги, которая ведёт к заводу "Сростинский". Как сообщает Мингортранс, на ее строительство уже было потрачено больше 40 млн. рублей.
Надежда Юрченко
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