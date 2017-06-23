В Бийском трамвайном управлении сменился начальник

С 21 июня "Бийское трамвайное управление" возглавил бывший начальник транспортного отдела Бийского олеумного завода Сергей Елясов. По мнению депутатов местной гордумы, это стало первым шагом к оздоровлению предприятия, которое в последнее время испытывало большие финансовые сложности.
Ранее и.о. главы администрации Бийска Александр Студеникин рассказывал, что внешнее управление планируется ввести по инициативе налоговой службы, которая провела там проверку. Работу трамвайного управления оценила и мэрия, выявив ряд “ключевых мест, над которыми надо работать”. Несмотря на то, что общая сумма задолженности превышает 100 млн рублей, власти приняли решение, что предприятие продолжит работу. Но для этого нужно провести изменения в самой структуре.
По словам депутата Бийской думы, руководителя местного отделения партии "Справедливая Россия" Олега Гузеева, в Бийске уже есть яркий пример положительного эффекта от таких изменений – городской водоканал. Здесь после смены управляющей команды ситуация впервые за многие годы стабилизировалась. Депутат уверен, что с новым руководителем трамвайное управление начнет постепенно гасить те долги, которые были накоплены ранее. Главное понимать, что этот процесс займет достаточно много времени. На работе трамваев это, по утверждениям властей, не отразится.
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