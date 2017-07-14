В Болгарии утонул российский турист

Как рассказали ТАСС в российском консульстве, инцидент произошел 13 июля на пляже в Равде.

"Генеральное консульство проверяет информацию о гибели российского гражданина и готово оказать его родственникам необходимую помощь", — сообщил генеральный консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук.

Ведется расследование.

За последние сутки это третий инцидент с туристами в Болагрии. В четверг на курорте Слынчев бряг утонула гражданка Чехии и пропал без вести 11-летний ребенок, поиск тела которого еще продолжается, пишет bfm.ru.