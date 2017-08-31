В Петербурге умерла 10-летняя девочка, которую религиозные родители не лечили от ВИЧ

26 августа в детской больнице Санкт-Петербурга умерла 10-летняя ВИЧ-инфицированная девочка.
Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, сообщает 31 августа пресс-служба ведомства.
Из учреждений, где ранее девочка проходила лечение, изымут необходимые медицинские документы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти, а также правильно ли назначили и проводили лечение в медучреждении.
Будет дана оценка действиям медицинских работников и лиц, в должностные обязанности которых входит профилактика преступлений против несовершеннолетних.
По данным "Фонтанки", ребенок был удочерен семьей православного священника. Приемные родители, зная о болезни, придерживались "ВИЧ-диссидентства", то есть полагали, что такой инфекции не существует, — ее придумали фармкомпании.
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