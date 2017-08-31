В Петербурге умерла 10-летняя девочка, которую религиозные родители не лечили от ВИЧ

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, сообщает 31 августа пресс-служба ведомства.

Из учреждений, где ранее девочка проходила лечение, изымут необходимые медицинские документы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти, а также правильно ли назначили и проводили лечение в медучреждении.

Будет дана оценка действиям медицинских работников и лиц, в должностные обязанности которых входит профилактика преступлений против несовершеннолетних.

По данным "Фонтанки", ребенок был удочерен семьей православного священника. Приемные родители, зная о болезни, придерживались "ВИЧ-диссидентства", то есть полагали, что такой инфекции не существует, — ее придумали фармкомпании.