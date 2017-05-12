В Братске экстренно приземлился Boeing, летевший в Дюссельдорф

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Братска, пострадавших нет", — сообщил представитель аэропорта.

Дальнемагистральный "Боинг"-787 "Дримлайнер", вмещающий до 330 пассажиров, находясь в воздушном пространстве России, резко изменил траекторию. В связи с отказом одного из двигателей летный экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту в Братске.

Экстренные службы на аэродроме в Братске были приведены в повышенную готовность.

Представитель ПАО "АэроБратск" подтвердил агентству эту информацию, пишет bfm.ru.