В Британии осудили 102-летнего педофила за преступление 40-летней давности

Долгожитель приговорен к двум годам тюрьмы условно. Преступления он совершал в 70-х годах прошлого века, когда его жертве было от пяти до восьми лет, сообщает Reuters.

Несмотря на то, что преступление было совершено более 40 лет назад, потерпевший решил наказать своего обидчика.

Хаммерсли стал самым возрастным осужденным в Великобритании преступником, пишет "Росбалт".