В Британии собака на тракторе задавила своего хозяина-мультимиллионера

Британский фермер-мультимиллионер умер от сердечного приступа после того, как его сбил трактор, в кабине которого находилась собака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.
Происшествие случилось в графстве Северный Сомерсет. По данным источника газеты, 70-летний фермер Дерек Мид, который занимался также недвижимостью, скончался в воскресенье. Источник уточнил, что собака фермера запрыгнула в кабину трактора и случайно завела двигатель.
На место происшествия прибыли полиция и медики, но спасти отца троих детей не удалось. The Telegraph отмечает, что кроме бизнеса, погибший вел и политическую деятельность.
Сосед Мида рассказал, что мужчина часто гулял по ферме в резиновых сапогах и шляпе со своими терьерами и колли. Какая собака стала невольным виновником гибели фермера, не уточняется.
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