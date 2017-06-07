В Британии собака на тракторе задавила своего хозяина-мультимиллионера

Происшествие случилось в графстве Северный Сомерсет. По данным источника газеты, 70-летний фермер Дерек Мид, который занимался также недвижимостью, скончался в воскресенье. Источник уточнил, что собака фермера запрыгнула в кабину трактора и случайно завела двигатель.

На место происшествия прибыли полиция и медики, но спасти отца троих детей не удалось. The Telegraph отмечает, что кроме бизнеса, погибший вел и политическую деятельность.

Сосед Мида рассказал, что мужчина часто гулял по ферме в резиновых сапогах и шляпе со своими терьерами и колли. Какая собака стала невольным виновником гибели фермера, не уточняется.