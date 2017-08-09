В Британии закрыли паб "Красный дракон", где выпивали Маркс и Энгельс

Заведение расположено в британском городке Солфорд в графстве Большой Манчестер, пишет Manchester Evening News.

Паб был построен в 1860-е годы и в те времена назывался "Красный Дракон". Современное его название The Crescent ("Полумесяц").

В 2010 году бар, находившийся в частной собственности, был выставлен на продажу за 690 000 фунтов стерлингов, рекламировался как перспективное место и в итоге был продан в 2016 году китайским инвесторам за вдвое меньшую сумму — 325 000 фунтов стерлингов. Как пишет СМИ, в настоящее время судьба заведения под вопросом, пишет "Росбалт".