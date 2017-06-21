В Брюсселе оперативно нейтрализовали подозреваемого в крупном теракте

Полицейский выстрелил в подозреваемого из табельного оружия, после чего последний скончался. При нем на самом деле был обнаружен рюкзак и пояс с взрывчаткой. Взрывное устройство предполагаемый виновный привел в действие именно после того, как на него обратили внимание полицейские.

Раненых и погибших нет. Вокзалу нанесен небольшой ущерб.

По четырехбалльной шкале, кризисный центр поставил происшествию три балла. В среду, 21 июня, в Брюсселе пройдет заседание Национального совета безопасности.