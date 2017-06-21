В Брюсселе оперативно нейтрализовали подозреваемого в крупном теракте

Военные Бельгии уничтожили мужчину, который, по их сведениям, устроил теракт на центральном вокзале Брюсселя вечером 20 июня. Это подтвердила федеральная прокуратура, сообщает Интерфакс.
Полицейский выстрелил в подозреваемого из табельного оружия, после чего последний скончался. При нем на самом деле был обнаружен рюкзак и пояс с взрывчаткой. Взрывное устройство предполагаемый виновный привел в действие именно после того, как на него обратили внимание полицейские.
Раненых и погибших нет. Вокзалу нанесен небольшой ущерб.
По четырехбалльной шкале, кризисный центр поставил происшествию три балла. В среду, 21 июня, в Брюсселе пройдет заседание Национального совета безопасности.
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