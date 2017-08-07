В Бурятии прокурор с женой утонули, спасая подростка

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Бурятии и его супруга утонули в Селенге.
4 августа Александр Чмелев и его жена увидели, как мальчик поплыл за мячом и стал тонуть. Прокурор и его спутница жизни бросились на подмогу, но погибли.
Они пытались спасти подростка, которого тянуло ко дну.
Ребенка спас другой мужчина.
Прокуратура проводит проверку по факту трагедии, пишет "Росбалт".
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