В Бурятии прокурор с женой утонули, спасая подростка

4 августа Александр Чмелев и его жена увидели, как мальчик поплыл за мячом и стал тонуть. Прокурор и его спутница жизни бросились на подмогу, но погибли.

Они пытались спасти подростка, которого тянуло ко дну.

Ребенка спас другой мужчина.

Прокуратура проводит проверку по факту трагедии, пишет "Росбалт".