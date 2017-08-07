В Бурятии прокурор с женой утонули, спасая подростка

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Сегодня, 11:06.
Происшествия

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Бурятии и его супруга утонули в Селенге.

Озеро. Водоем.
Озеро. Водоем. Фото: СС0.

4 августа Александр Чмелев и его жена увидели, как мальчик поплыл за мячом и стал тонуть. Прокурор и его спутница жизни бросились на подмогу, но погибли.

Они пытались спасти подростка, которого тянуло ко дну.

Ребенка спас другой мужчина.

Прокуратура проводит проверку по факту трагедии, пишет "Росбалт".

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