В Чечне автомобиль с пассажирами упал в 150-метровую пропасть

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Происшествия

Вечером 6 августа, в районе горного села Башин-Кали (Республика Чечня) легковой автомобиль, в котором находились трое человек, упал в пропасть глубиной около 150 метров.

Спасательная операция в Чечне. Фото: 95.mchs.gov.ru.
Спасательная операция в Чечне. Фото: 95.mchs.gov.ru.
Спасательная операция в Чечне. Фото: 95.mchs.gov.ru.

Спасатели подняли на поверхность одного пострадавшего, поиски еще двоих продолжаются.

К автомобилю спасатели спустились с помощью альпинистского снаряжения. Пострадавшему на месте была оказана доврачебная помощь, ему наложили повязку на голову и провели иммобилизацию конечностей.

Спасатели транспортировали мужчину 1991 г.р. на носилках по узкой тропе длиной около четырех километров.

Пострадавший был в сознании. Он сообщил, что в машине в момент падения находились еще два человека. На данный момент ведутся их поиски. В работе задействовано более 50 сотрудников чрезвычайного ведомства и добровольцы, говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

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