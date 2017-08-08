В Чечне автомобиль с пассажирами упал в 150-метровую пропасть

Спасательная операция в Чечне. Фото: 95.mchs.gov.ru. Спасательная операция в Чечне. Фото: 95.mchs.gov.ru. Спасательная операция в Чечне. Фото: 95.mchs.gov.ru.

Спасатели подняли на поверхность одного пострадавшего, поиски еще двоих продолжаются.

К автомобилю спасатели спустились с помощью альпинистского снаряжения. Пострадавшему на месте была оказана доврачебная помощь, ему наложили повязку на голову и провели иммобилизацию конечностей.

Спасатели транспортировали мужчину 1991 г.р. на носилках по узкой тропе длиной около четырех километров.

Пострадавший был в сознании. Он сообщил, что в машине в момент падения находились еще два человека. На данный момент ведутся их поиски. В работе задействовано более 50 сотрудников чрезвычайного ведомства и добровольцы, говорится в сообщении республиканского главка МЧС.