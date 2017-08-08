В Чечне автомобиль с пассажирами упал в 150-метровую пропасть

Вечером 6 августа, в районе горного села Башин-Кали (Республика Чечня) легковой автомобиль, в котором находились трое человек, упал в пропасть глубиной около 150 метров.
Спасатели подняли на поверхность одного пострадавшего, поиски еще двоих продолжаются.
К автомобилю спасатели спустились с помощью альпинистского снаряжения. Пострадавшему на месте была оказана доврачебная помощь, ему наложили повязку на голову и провели иммобилизацию конечностей.
Спасатели транспортировали мужчину 1991 г.р. на носилках по узкой тропе длиной около четырех километров.
Пострадавший был в сознании. Он сообщил, что в машине в момент падения находились еще два человека. На данный момент ведутся их поиски. В работе задействовано более 50 сотрудников чрезвычайного ведомства и добровольцы, говорится в сообщении республиканского главка МЧС.
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