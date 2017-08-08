В Чечне на трассе самолет врезался в машину

Возгорания самолета и машины не последовало. У самолета повреждены фюзеляж и крыло.

В результате аварии пострадал пилот. Он госпитализирован в Центральную клиническую больницу Шелковского района.

Предварительно установлено, что пилот не уведомлял о полете соответствующие службы, занимающиеся организацией воздушного движения.