В Чечне на трассе самолет врезался в машину

7 августа, в 19.00 по местному времени на пульт дежурного МЧС по Республике Чечня поступило сообщение, что станицы Червленная, Шелковского района легкомоторный самолет врезался в автомобиль, стоящий на трассе.
Возгорания самолета и машины не последовало. У самолета повреждены фюзеляж и крыло.
В результате аварии пострадал пилот. Он госпитализирован в Центральную клиническую больницу Шелковского района.
Предварительно установлено, что пилот не уведомлял о полете соответствующие службы, занимающиеся организацией воздушного движения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.