В Чечне при разминировании полей погибли два сапера

В Чечне (Шатойский район) при разминировании сельхозугодий погибли два сапера-контрактника, еще один получил ранения, сообщает РИА Новости.

Взрыв прогремел днем 17 мая. Взорвался боеприпас, обнаруженный саперами группы разминирования. Раненый военнослужащий доставлен в военный госпиталь, где ему, по информации Минобороны, оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает ведомственная комиссия, пишет polit.ru.