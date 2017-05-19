В Чечне при разминировании полей погибли два сапера

В Чечне (Шатойский район) при разминировании сельхозугодий погибли два сапера-контрактника, еще один получил ранения, сообщает РИА Новости.
Взрыв прогремел днем 17 мая. Взорвался боеприпас, обнаруженный саперами группы разминирования.
Раненый военнослужащий доставлен в военный госпиталь, где ему, по информации Минобороны, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работает ведомственная комиссия, пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.