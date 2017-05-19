В Чечне при разминировании полей погибли два сапера

143
Сегодня, 11:02.
Происшествия

В Чечне (Шатойский район) при разминировании сельхозугодий погибли два сапера-контрактника, еще один получил ранения, сообщает РИА Новости.

Взрыв.
Взрыв. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Взрыв прогремел днем 17 мая. Взорвался боеприпас, обнаруженный саперами группы разминирования.

Раненый военнослужащий доставлен в военный госпиталь, где ему, по информации Минобороны, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работает ведомственная комиссия, пишет polit.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров