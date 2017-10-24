В Чечне офицер-росгвардеец расстрелял сослуживцев

23 октября в станице Шелковской в Чечне старший лейтенант Росгвардии открыл огонь прямо в казарме. Погибли четыре росгвардейца. Стрелка убили на месте, сообщает РИА "Новости". Еще один боец получил ранения.
Как передает Рен-ТВ, месяц назад в воинской части был назначен новый командир батальона. У него возникали конфликты с подчиненными, в том числе со старшим лейтенантом Маратом Г. В минувший понедельник, после конфликта между Маратом Г. и комбатом, старший лейтенант вошел в комнату хранения оружия, где находились командир роты, двое дежурных и дневальный. Взяв автомат и два магазина, сотрудник Росгвардии расстрелял сослуживцев, после чего направился в штаб к комбату. На плацу в это время проходил развод суточного наряда, где Марат Г. продолжил стрельбу. Ответным выстрелом дежурного он был ликвидирован.
По некоторым данным, у нового комбата были конфликты и на предыдущем месте службы. Также ранее "Коммерсантъ" сообщал, что конфликт между стрелком и вышестоящими офицерами произошел из-за того, что его хотели уволить за ряд нарушений. По некоторым данным, в момент нападения стрелок был пьян.
Напомним, что в тот же день в Армении контрактник Вооруженных сил России непроизвольным выстрелом из автомата убил сослуживца. После чего контрактник застрелился. По данным Минобороны, инцидент случился на полигоне Алагяз во время сдачи оружия после проведения занятий.
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