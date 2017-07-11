В Чехии девушка погибла в ДТП во время прямой трансляции на Facebook

Две жительницы Чехии попали в автомобильную аварию во время трансляции своей поездки в Facebook, пишет "Российская газета" со ссылкой на британскую газету The Mirror. Одна из них погибла, другую доставили с черепно-мозговой травмой в больницу.
На записи девушки смеются, а затем автомобиль Volkswagen врезается в шумоизоляционную стену у дороги и переворачивается.
Машина двигалась со скоростью 170-180 км/ч. Пассажирка Николь Барабасова, которая вела трансляцию, скончалась на месте, а девушку за рулем госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Росбалт сообщает, то они ехали по автостраде в населенный пункт Обрнице.
По данным СМИ, девушка за рулем не справилась с управлением. Трансляция после инцидента в соцсети длилась еще 20 минут.
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