В Чехии девушка погибла в ДТП во время прямой трансляции на Facebook

На записи девушки смеются, а затем автомобиль Volkswagen врезается в шумоизоляционную стену у дороги и переворачивается.

Машина двигалась со скоростью 170-180 км/ч. Пассажирка Николь Барабасова, которая вела трансляцию, скончалась на месте, а девушку за рулем госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Росбалт сообщает, то они ехали по автостраде в населенный пункт Обрнице.

По данным СМИ, девушка за рулем не справилась с управлением. Трансляция после инцидента в соцсети длилась еще 20 минут.