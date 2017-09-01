В Чемальском районе Республики Алтай пройдет большой праздник бега и полумарафон "Горный За бег"

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Сегодня, 09:08.
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"Горный За бег" - это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди непрофессионально занимающиеся бегом могли вместе со своей семьёй и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию, хорошо провести время, полюбоваться красотой горного Алтая, окунуться в атмосферу спорта и пообщаться.

"Горный За бег".
"Горный За бег". Фото: Марина Широких.

Трасса забега пройдет по красивейшим местам Горного Алтая: маленькие горные деревеньки, мосты, мощная Катунь, невероятной красоты природные пейзажи, и, конечно, горы.

"Горный За бег".
"Горный За бег".

Участники забега смогут попробовать свои силы на одной из четырех дистанций, предлагаемых организаторами: 3 км, 5 км, 10 км, 21.1 км.

"Горный За бег".
"Горный За бег".

В стартово-финишной зоне, которая будет находиться в Чемальском районе, на правом берегу реки Катуни, у реки Куюм, участников забега и болельщиков ожидает зажигательная разминка и открытие тренировки от Сети фитнес клубов Апельсин, развлекательная программа, а также выступление барнаульского cover-бэнда Live and drive.

Карта.
Карта.

Дата проведения праздника: 10 сентября 2017 г.

Зарегистрироваться на участие в забегах можно до 4 сентября (включительно).

О том, как это сделать можно узнать на специальном сайте: run.woop.pw или на странице проекта в социальной сети "Инстаграм": @gornyzabeg

Телефон для справок: 8-963-578-11-78

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