В Чемальском районе Республики Алтай пройдет большой праздник бега и полумарафон "Горный За бег"

Трасса забега пройдет по красивейшим местам Горного Алтая: маленькие горные деревеньки, мосты, мощная Катунь, невероятной красоты природные пейзажи, и, конечно, горы.

Участники забега смогут попробовать свои силы на одной из четырех дистанций, предлагаемых организаторами: 3 км, 5 км, 10 км, 21.1 км.

В стартово-финишной зоне, которая будет находиться в Чемальском районе, на правом берегу реки Катуни, у реки Куюм, участников забега и болельщиков ожидает зажигательная разминка и открытие тренировки от Сети фитнес клубов Апельсин, развлекательная программа, а также выступление барнаульского cover-бэнда Live and drive.

Дата проведения праздника: 10 сентября 2017 г.

Зарегистрироваться на участие в забегах можно до 4 сентября (включительно).

О том, как это сделать можно узнать на специальном сайте: run.woop.pw или на странице проекта в социальной сети "Инстаграм": @gornyzabeg

Телефон для справок: 8-963-578-11-78