В честь "тройного юбилея" в барнаульском аэропорту споттеры снимали самолеты

29 августа в Международном аэропорту Барнаула прошел первый (из трех) дней споттинга.
Нынешняя фотосессия посвящена 20-летнему юбилею авиапредприятия "Алтай". Осенью отмечаются ещё две круглые даты — 80 лет алтайской авиации и 50 лет барнаульскому аэропорту.
Участники споттинга 29 августа с различных ракурсов снимали современные лайнеры авиакомпаний Nordwind Airlines, "ИрАэро", Royal Flight. Также проходила съемка в кабине самолета компании Nordwind Airlines.
В мероприятии принимают участие 20 любителей съемок самолетов.
Справка
Споттинг (от английского слова "spot" — "увидеть", "опознать"; также — авиационный споттинг) — вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведение их реестра. Сопровождается фотографированием в аэропортах.
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