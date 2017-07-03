В Чите беженка из Сирии сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл и получила золотую медаль

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Сегодня, 14:15.
Жизнь

Сирийская беженка Иман Хассун набрала 91 балл на ЕГЭ по русскому языку.

ЕГЭ.
ЕГЭ. Фото: obrnadzor.gov.ru.

Девушка стала единственным учеником, окончившем школу №44 в Чите с золотой медалью, сообщает "Газета.ru".

Сирийская семья в Восточную Сибирь приехала в 2015 году из-за начавшейся войны. Девушка призналась, что русский был для нее одним из самых сложных предметов и писать она училась с нуля.

"Сложным для меня стало произношение буквы "ы". Произносила его много раз, пока не научилась делать это правильно. Мне понадобилось много времени, чтобы понять обществознание, в Сирии такого предмета не было", — призналась Иман Хассун.

Сейчас выпускница свободно владеет языком, пишет ura.ru.

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