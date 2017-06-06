В Чите дети отравились конфетами "Бешеная пчёлка" фабрики Петра Порошенко

СКР начал проверку по факту отравления пятерых детей в Чите. Как рассказали в минздраве Забайкальского края, дети ели конфеты "Бешеная пчёлка", которые производит кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко.
Читинские медики сообщают, что трое из пятерых отравившихся находятся в больнице. 14-летний подросток в тяжелом состоянии лежит в отделении реанимации, еще двое ребят (12 и 4 лет) находятся в отделении педиатрии.
Инцидент произошёл 5 июня днём в одном из частных домов Читы. По сообщению СМИ, отравление произошло психотропными веществами, пишет Zab.ru.
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