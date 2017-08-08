В Чите 17-летняя девушка спасла младенца, выброшенного на помойку

Младенец был найден 7 августа в бумажной коробке в мусорном контейнере проходящей мимо девушкой. Услышав плач ребенка, читинка не растерялась, вытащила его и принесла домой. Девушка смогла перевязать пуповину и вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи оценили состояние ребенка как удовлетворительное, по их словам, мальчик родился не более двух часов назад.

Полиция в поисках матери опросила около 200 жителей близлежащих домов, сделали запросы в женскую консультацию, однако узнать, кто мать младенца, не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение матери на убийство новорожденного). Розыск женщины продолжается, пишет Тайга.инфо.