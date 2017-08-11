В Чите при взрыве ракеты, которую сдали на металлолом, погибли люди

10 августа утром в Чите в пункте приема металлолома произошел взрыв, в результате которого двое работников организации погибли, еще один получил ранения.
"Неизвестное лицо незаконно приобрело и хранило на территории пункта приема металла в Чите неустановленное взрывное устройство. Кроме того, вследствие ненадлежащей организации соблюдения правил безопасности, 10 августа в 9.45 при резке металла произошла детонация упомянутого взрывного устройства, приведшая к гибели двух работников пункта приёма металла и получению травм третьим", говорится в сообщении СКР по Забайкальскому краю.
Момент взрыва ракеты, обычно применяющейся войсками ПВО для поражения самолетов противника, случайно оказался заснят на видеорегистратор автомобиля, проезжавшего недалеко от места ЧП.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывных устройств), а также ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлёкшее гибель двух человек).
Следователи изъяли документы на предприятии, которому принадлежит пункт приёма металлов. Допрошены руководители и персонал, работники пункта приёма металлов, жильцы соседних домов. После окончания работы саперов на месте инцидента следователи приступят к проведению осмотра места происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.
Издание by24.org уточняет, что причиной ЧП стал взрыв военной ракеты С-200 "Ангара", которую неизвестные украли в одной из воинских частей и сдали в металлолом. При разборе завалов спасатели МЧС обнаружили еще два аналогичных боеприпаса, которые каким-то чудом не детонировали.
Справка
Зенитно-ракетный комплекс С-200 "Ангара" был принят на вооружение ПВО СССР еще в 1967 году, однако на боевом дежурстве стоит до сих пор. Вес осколочно-фугасной боевой части его ракет - 217 кг. 80 кг из них составляет собственно тротил-гексогеновое взрывчатое вещество. Боевая часть укомплектована 37 тысячами штук поражающих элементов диаметром 9,5 и 7,9 мм.
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