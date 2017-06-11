В Чите в квартире сестры почтальона нашли две тонны недоставленных писем

В Чите полицейские нашли две тонны неотправленных писем в квартире сестры одной из почтальонов. Об этом сообщает управление МВД по Забайкальскому краю.

Сейчас полицейские выясняют, зачем почтальон складировала отправления, в том числе и судебные письма, в квартире у родственницы.