16 детей-фигурантов проходят по делу ярославской школьницы, которую заставляли есть грязь

В деле об истязаниях ярославской школьницы, которую заставляли есть грязь и танцевать голой, — 16 фигурантов, пишет znak.com.
Большинству подозреваемых — от 12 до 15 лет, соответственно, они не подлежат привлечению к уголовной ответственности. Лишь одна девушка достигла 16-летнего возраста и предстанет перед судом.
Что касается остальных участников преступления, следственными органами совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних решается вопрос о их помещении в специальные школы закрытого типа. Документация, необходимая для предоставления в суд, собрана.
Изначально дело было возбуждено по статье 117 УК РФ "Истязание" и статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
Сейчас в отношении 16-летней подозреваемой возбуждены еще два дела — по статье 116 УК РФ "Побои", а также по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".
25 августа 2017 года злоумышленнице будет предъявлено обвинение.
Уголовное дело было возбуждено после публикации в социальных сетях роликов, на которых несовершеннолетнюю девочку заставляли есть грязь и танцевать голой. В одном из роликов пострадавшая девушка настолько запугана, что покорно слизывает со ступни одного из мучителей ил. После этого грязь намазывают на хлеб, называя это "Нутеллой" и заставляют девушку съесть его. На другом ролике полностью обнаженную жертву заставляют танцевать. Испуганный ребенок просит не снимать ее лицо, но мучители лишь смеются на это.
По неподтвержденным данным, расправу над девушкой учинили из-за подозрений в краже: якобы она похитила какую-то вещь у своей подруги.
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