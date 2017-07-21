В день смерти Беннингтона Linkin Park выложили в сеть свой новый клип

В день кончины вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, за несколько часов до трагедии, группа опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню Talking to Myself.
Ролик, содержащий отрывки записи живого выступления группы, уже набрал 2 млн просмотров и массу комментариев с соболезнованиями.
Talking to Myself — третий трек из альбома One More Light, вышедшего в этом году. Пластинка стала седьмым лонгплеем в дискографии Linkin Park.
Труп Честера Беннингтона обнаружили утром 20 июля в его доме в Лос-Анджелесе. Он ушел из жизни в день рождения своего близкого друга Криса Корнелла, покончившего с собой 18 мая.
Беннингтон известен не только как музыкант, но и — правда, куда в меньшей степени — как актер, сыгравший несколько эпизодических ролей. В частности, в двух частях "Андреналина", пишет "Российская газета".
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