В день смерти Беннингтона Linkin Park выложили в сеть свой новый клип

Ролик, содержащий отрывки записи живого выступления группы, уже набрал 2 млн просмотров и массу комментариев с соболезнованиями.

Talking to Myself — третий трек из альбома One More Light, вышедшего в этом году. Пластинка стала седьмым лонгплеем в дискографии Linkin Park.

Труп Честера Беннингтона обнаружили утром 20 июля в его доме в Лос-Анджелесе. Он ушел из жизни в день рождения своего близкого друга Криса Корнелла, покончившего с собой 18 мая.

Беннингтон известен не только как музыкант, но и — правда, куда в меньшей степени — как актер, сыгравший несколько эпизодических ролей. В частности, в двух частях "Андреналина", пишет "Российская газета".